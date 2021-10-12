В Калининградской области ожидается гроза и выпадение ледяной крупы

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Во вторник, 12 октября, Калининградская область оказалась в тыловой части ложбины атлантического циклона с центром над Белым морем. В связи с этим в регионе прогнозируется целый букет метеорологических явлений.

- Днем воздух прогреется до +9...+13 градусов, при этом в течение всех суток ожидаются локальные кратковременные осадки в виде дождя/ледяной крупы, временами - сильные (преимущественно в северо-западной части области и на побережье). По области также не исключены локальные грозы, - говорится в прогнозе сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Усиления ветра синоптики пока не ждут. Сегодня его скорость не превысит 8 метров в секунду, но во второй половине недели картина изменится.