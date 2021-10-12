В Калининграде резко подорожали огурцы и помидоры

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В октябре в торговых сетях Калининграда отмечается резкое подорожание огурцов и помидоров.

Представители торговых сетей главной причиной называют сезонность и заморозки в средней полосе России.

- Предложение томатов и огурцов на рынке сейчас значительно ниже, что неизбежно сказывается на оптовых ценах поставщиков с остальной территории России и из Белоруссии, - сообщил Business FM заместитель генерального директора компании «Spar-Калининград» Алексей Елаев. - Мы ждем, что скоро начнется сезон огурцов в Турции, что даст новое предложение на рынке. И мы ждем, что произойдет с рынком томата, особенно с рынком томата за рубежом, по мере того как там начнется сезон по томату. Сейчас цена такая, какая она есть. И она, к сожалению, соответствует конкурентным ценам на рынке и соответствует закупочным ценам поставщика.

По мнению генерального директора агрофабрики «Натурово» Александра Иванова, на ценах также сказался переход на российский товар. Его закупочная цена выше.

- Одна из причин подорожания огурца - это переход с белорусского товара на российский. В российских теплицах огурцы дороже. Почему они избирают такую ценовую политику, нам трудно ответить, - рассказал Иванов. - Что касается томатов, то история тоже непростая. Томаты дорожают, потому что в российских теплицах немного производят помидоров, они перепрофилировались больше на огурцы. И на российском внутреннем рынке томата не хватает. Его везут кто откуда, и Россия больше потребляет белорусские томаты.