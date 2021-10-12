Детективы, психология и любовь: названы книги, которые чаще всего скачивают калининградцы

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Калининградская область заняла третью строчку рейтинга самых читающих регионов Северо-Запада, уступив только Мурманской области и Санкт-Петербургу. О том, какие жанры, авторы и произведения стали востребованы, рассказали специалисты МегаФона. Выводы сделаны на основе анализа массива обезличенных данных сервиса «МегаФон. Книги» с начала 2021 года.

Эксперты отметили, что большинство пользователей сервиса в Калининграде предпочитают скачивать и читать электронные книги, а не их аудиоверсии. Это следствие не только привычного обращения с книгами. Качество современных смартфонов и планшетов достаточно высокого уровня для комфортного чтения – в настройках есть режим для защиты глаз, изображение на экранах гаджетов можно смотреть под любым углом, мерцание практически не ощущается.

Среди полутора тысяч скачанных книг, треть из которых приходится на аудиоформат, больше всего калининградцы увлечены литературой по саморазвитию, психологии и книгами о родительстве.

Самым востребованным произведением с начала года стало «Подсознание может все» Джона Кехо. На втором и третьем месте расположились мировой бестселлер «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки и «Sapiens. Краткая история человечества» Юваля Ноя Харари. Четвертую и пятую строчку заняли «7 навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности» Стивена Кови и «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка» Людмилы Петрановской.

При этом в общем объеме скачанных книг аудитория отдает предпочтение детективам и любовным романам.