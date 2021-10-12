Калининградские спортсмены выиграли два этапа Кубка мира по акробатическому рок-н-роллу

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Словакии и Австрии прошли этапы Кубка мира по акробатическому рок-н-роллу. Воспитанники калининградской федерации акробатического рок-н-ролла установили новые личные рекорды.

Набрав летом на стартовом этапе Кубка мира в Сочи 51 балл, в Братиславе и Граце Арина Глебова и Максим Багдасарян получили от международной судейской коллегии 53 и 54 балла соответственно.

Пара представляет региональную комплексную спортивную школу олимпийского резерва и выступает в дисциплине «B-класс-микст» среди юношей и девушек не старше 13 лет. Всего на международном уровне там соперничает не менее 30-40 дуэтов.

Теперь калининградские спортсмены выступят на этапе Кубка мира в Польше: турнир в Кракове состоится уже в ближайшие выходные. После чего им предстоит отправиться на заключительный для сборной России кубковый этап в Любляне.