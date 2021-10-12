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Общество12 октября 2021 15:32

Калининградка проплыла 3700 метров в Черном море и выиграла золото

Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Наталья Алещенко (справа) стала лучшей в категории 60+.

Наталья Алещенко (справа) стала лучшей в категории 60+.

Фото: Facebook

Спортсменка из Калининграда Наталья Алещенко приняла участие в стартах Ironstar в Сочи. Там она проплыла расстояние 3700 метров в открытом море и завоевала золотую медаль в своей возрастной группе 60+.

Как рассказала пловчиха «Комсомолке», всего было около тысячи участников. Температура воды в Черном море была 19 градусов. Заплывы проходили 8 октября.

- Организация на самом высоком уровне. Все четко - регистрация, стартовые пакеты, стартовый городок, финишные площадки, награждение, - рассказала Наталья.

Калининградка Наталья Алещенко - детский тренер по плаванию, ее многие знают по работе в бассейне «Юность». Вырастила не одно поколение спортсменов! А теперь как представитель клуба «Янтарные моржи» осваивает новое для себя новое направление - плавание в холодной воде.