Калининградка проплыла 3700 метров в Черном море и выиграла золото

Наталья Алещенко (справа) стала лучшей в категории 60+. Фото: Facebook

Спортсменка из Калининграда Наталья Алещенко приняла участие в стартах Ironstar в Сочи. Там она проплыла расстояние 3700 метров в открытом море и завоевала золотую медаль в своей возрастной группе 60+.

Как рассказала пловчиха «Комсомолке», всего было около тысячи участников. Температура воды в Черном море была 19 градусов. Заплывы проходили 8 октября.

- Организация на самом высоком уровне. Все четко - регистрация, стартовые пакеты, стартовый городок, финишные площадки, награждение, - рассказала Наталья.

Калининградка Наталья Алещенко - детский тренер по плаванию, ее многие знают по работе в бассейне «Юность». Вырастила не одно поколение спортсменов! А теперь как представитель клуба «Янтарные моржи» осваивает новое для себя новое направление - плавание в холодной воде.