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Общество12 октября 2021 17:34

В западной части Зеленоградска приостановили работы на авандюне

Решение приняла администрация города
Николай Литвинов
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Работы по берегоукреплению в западной части Зеленоградска начались в конце сентября. Их главной целью является удержания песка от дальнейшего продвижения вглубь территории, что угрожает велодорожке «От косы до косы». Однако с первых же дней власти столкнулись с негативной реакцией активистов, которые посчитали, что срыв дюны обернется разрушением природной достопримечательности.

Как сообщает газета «Волна», теперь все работы на авандюне приостановлены. Такое решение приняла администрация Зеленоградского городского округа после выездного совещания с участием вице-премьера Александра Рольбинова. Дальнейшие шаги местные власти собираются планировать совместно с представителями общественности.