Пенсионерка отдала мошенникам почти 3 миллиона рублей

Жительница Калининграда перевела телефонным мошенникам 2 миллиона 800 тысяч рублей. Не удивляйтесь, откуда такие деньги у 72-летней горожанки: миллион она взяла в кредит, остальные копила чуть ли не всю свою сознательную жизнь.

В общем-то, все было банально: на телефон пенсионерке позвонили, представились сотрудниками службы безопасности столичного банка и сообщили, что нуждаются в содействии, чтобы «вычислить» мошенников из местного отделения кредитно-финансовой организации. Для этого помощнице следует обналичить свои накопления, взять еще немного взаймы и все перевести на специально выделенный «безопасный» счет. Мол, тогда «специалисты» поймут, на каком этапе подозреваемые крадут деньги честных клиентов банка. Сотрудники банка в этом случае вряд ли оформили бы кредит, заподозрив неладное, но пенсионерка, загодя наученная аферистами, заявила, что хочет помочь родственникам. А потом покорно обошла несколько банкоматов в торговых центрах, чтобы частями перевести столь крупную сумму.

- После того как калининградка выполнила все требования, ей позвонил мнимый сотрудник полиции, который заверил, что звонившие ранее «сотрудники банка» располагают всеми полномочиями по проведению оперативно-розыскных мероприятий, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Чудо еще, что доверчивая женщина, в конце концов, все-таки заподозрила неладное и обратилась в полицию. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

- Для того чтобы не стать жертвами мошенников, необходимо, как только поступил звонок от «сотрудников банка» срочно прервать разговор и положить трубку! – не устают объяснять в полиции. - Так же надо поступить и если звонят якобы полицейские или сотрудники банка, которые требуют проводить манипуляции с банковскими картами и счетами.

Кстати, вскоре у каждого банкомата в Калининграде появятся наклеенные памятки о том, как следует поступать в случае получения подобных звонков.

рублей. Не удивляйтесь, откуда такие деньги у 72-летней горожанки: миллион она взяла в кредит, остальные копила чуть ли не всю свою сознательную жизнь.

В общем-то, все было банально: на телефон пенсионерке позвонили, представились сотрудниками службы безопасности столичного банка и сообщили, что нуждаются в содействии, чтобы «вычислить» мошенников из местного отделения кредитно-финансовой организации. Для этого помощнице следует обналичить свои накопления, взять еще немного взаймы и все перевести на специально выделенный «безопасный» счет. Мол, тогда «специалисты» поймут, на каком этапе подозреваемые крадут деньги честных клиентов банка. Сотрудники банка в этом случае вряд ли оформили бы кредит, заподозрив неладное, но пенсионерка, загодя наученная аферистами, заявила, что хочет помочь родственникам. А потом покорно обошла несколько банкоматов в торговых центрах, чтобы частями перевести столь крупную сумму.

- После того как калининградка выполнила все требования, ей позвонил мнимый сотрудник полиции, который заверил, что звонившие ранее «сотрудники банка» располагают всеми полномочиями по проведению оперативно-розыскных мероприятий, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Чудо еще, что доверчивая женщина, в конце концов, все-таки заподозрила неладное и обратилась в полицию. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

- Для того чтобы не стать жертвами мошенников, необходимо, как только поступил звонок от «сотрудников банка» срочно прервать разговор и положить трубку! – не устают объяснять в полиции. - Так же надо поступить и если звонят якобы полицейские или сотрудники банка, которые требуют проводить манипуляции с банковскими картами и счетами.

Кстати, вскоре у каждого банкомата в Калининграде появятся наклеенные памятки о том, как следует поступать в случае получения подобных звонков.