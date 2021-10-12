Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Калининградской области было выявлено 285новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 17 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 212 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 9,

Озерский городской округ – 3,

Балтийский городской округ – 2,

Пионерский городской округ – 1,

Гвардейский городской округ - 3,

Полесский городской округ – 1,

Гурьевский городской округ - 4,

Светловский городской округ - 1,

Зеленоградский городской округ - 8,

Светлогорский городской округ – 2,

Славский городской округ – 2,

Ладушкинский городской округ – 1,

Советский городской округ - 9,

Мамоновский городской округ – 5,

Неманский городской округ – 9,

Черняховский городской округ – 13.