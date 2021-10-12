Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За сутки в Калининградской области было выявлено 285новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 17 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 212 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 9,
Озерский городской округ – 3,
Балтийский городской округ – 2,
Пионерский городской округ – 1,
Гвардейский городской округ - 3,
Полесский городской округ – 1,
Гурьевский городской округ - 4,
Светловский городской округ - 1,
Зеленоградский городской округ - 8,
Светлогорский городской округ – 2,
Славский городской округ – 2,
Ладушкинский городской округ – 1,
Советский городской округ - 9,
Мамоновский городской округ – 5,
Неманский городской округ – 9,
Черняховский городской округ – 13.