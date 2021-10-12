В Гвардейске объявили в розыск пропавшую 15-летнюю девочку

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Отдел полиции Гвардейского района объявил в розыск 15-летнюю Анастасию Абакумову. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 8 октября девочка ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: на вид 15 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, с челкой, до плеч. На левой руке татуировка в виде креста.

Была одета: шерстяное серое пальто, голубые джинсы и белые ботинки на платформе. С собой был фиолетовый рюкзак.

Если вам что-либо известно о местонахождении Анастасии Абакумовой, просим вас сообщить об этом по телефонам: 8 (40159) 3-22-02, 8 (909) 789-13-89.