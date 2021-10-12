Власти обсуждают введение в Калининграде дополнительных каникул для средних и старших классов

Региональные власти обсуждают вопрос о введении дополнительных каникул для учащихся средней и старшей школы. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов.

«Откровенно скажу, мы обсуждали возможность введения дополнительных каникул для учащихся средней и старшей школы. Понятно, что детей начальной школы сложно оставить дома одних, поэтому для этой категории такая возможность еще обсуждается, и, возможно, после осенних каникул еще будет принято такое решение. Мы об этом заявим заранее», - сказал он.

Губернатор добавил, что пока Роспотребнадзор не видит превышения эпидпорога среди школьников.

«Хотя они тоже болеют и возникают семейные очаги», - добавил Антон Алиханов.