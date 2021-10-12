Из-за обострения ситуации с коронавирусом в Калининградской области приостанавливают плановую медицинскую помощь. Пока, по словам министра здравоохранения региона Александра Кравченко, такая мера коснется отдельных муниципалитетов.

- Мы вынуждены прийти к этому шагу, - заявил глава минздрава на сегодняшнем брифинге. - Ситуация чрезвычайно сложная, мы работаем на пределе.

Министр сообщил, что приостановка коснется не всех видов плановой помощи и не затронет жителей области, имеющим хронические заболевания органов кровообращения и эндокринной системы.