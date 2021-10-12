Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье12 октября 2021 21:22

В Калининградской области приостанавливают плановую медицинскую помощь

Пока на эти шаги пошли в отдельных муниципалитетах
Николай Литвинов
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)

Из-за обострения ситуации с коронавирусом в Калининградской области приостанавливают плановую медицинскую помощь. Пока, по словам министра здравоохранения региона Александра Кравченко, такая мера коснется отдельных муниципалитетов.

- Мы вынуждены прийти к этому шагу, - заявил глава минздрава на сегодняшнем брифинге. - Ситуация чрезвычайно сложная, мы работаем на пределе.

Министр сообщил, что приостановка коснется не всех видов плановой помощи и не затронет жителей области, имеющим хронические заболевания органов кровообращения и эндокринной системы.