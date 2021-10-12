Стало известно, как часто привитые от ковида калининградцы попадают в реанимацию

На сегодняшний день ковид диагностировали у 2047 жителей Калининградской области, которые привились обоими компонентами вакцины. Это 0,66% от всех, кому уже делали прививку. Такие цифры на брифинге в правительстве области озвучил министр здравоохранения Александр Кравченко.

- Есть те, кто попадает в реанимацию, но это единичные случаи, - уточнил глава регионального минздрава.

Главный санитарный врач региона Елена Бабура сообщила, что ни одного поствакционного осложнения у привитых жителей области не зарегистрировано.