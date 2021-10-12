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Общество12 октября 2021 21:43

В Калининграде пройдет акция по первичной диагностике рака молочной железы

Запись по телефонам: 592-900 и 592-919
Виктор Сергеев
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В Калининграде 16 октября пройдет акция по первичной диагностике рака молочной железы. Мероприятие, приуроченное к Всемирному дню борьбы с раком молочной железы, пройдет в диагностической поликлинике Областной клинической больницы.

Ведущие специалисты областной и Центральной городской клинической больниц проведут с 10 до 15 часов консультации и при необходимости направят пациента на дополнительные исследования.

Для участия в акции приглашаются все желающие. Запись по телефонам: 592-900 и 592-919. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.