В Калининграде пройдет акция по первичной диагностике рака молочной железы

В Калининграде 16 октября пройдет акция по первичной диагностике рака молочной железы. Мероприятие, приуроченное к Всемирному дню борьбы с раком молочной железы, пройдет в диагностической поликлинике Областной клинической больницы.

Ведущие специалисты областной и Центральной городской клинической больниц проведут с 10 до 15 часов консультации и при необходимости направят пациента на дополнительные исследования.

Для участия в акции приглашаются все желающие. Запись по телефонам: 592-900 и 592-919. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.