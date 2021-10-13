Калининград вошел в топ-10 популярных направлений отдыха в ноябре-2021

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Фото: Александр Подгорчук
Сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил, куда можно поехать отдохнуть в ноябре в России.
В топ-3 самых популярных городов вошли Ялта, Санкт-Петербург, Сочи. В десятку также попали Казань, Кисловодск, Калининград, Москва, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Лахденпохья.
По статистике Tvil.ru, туристы бронируют отдых в ноябре от 2 до 8 ночей и тратят на проживание от 1,6 до 4,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле отдохнуть в Калининграде, дороже - в Лахденпохье.
Десять популярных направлений отдыха в ноябре-2021:
Ялта - 2304 руб. / 7 ночей;
Санкт-Петербург – 2886 руб. / 4 ночи;
Сочи - 2179 руб. / 6 ночей;
Казань – 3845 руб. / 3 ночи;
Кисловодск – 1673 руб. / 8 ночей;
Калининград – 1640 руб. / 8 ночей;
Москва – 3892 руб. / 3 ночи;
Ростов-на-Дону - 1871 руб. / 2 ночи;
Екатеринбург – 3345 руб. / 6 ночей;
Лахденпохья – 4800 руб. / 3 ночи.