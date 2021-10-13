В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах 13 октября нет света и воды

. Фото: архив "КП"

В Калининграде в среду, 13 октября, отключено электричества в домах на 15 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Гагарина 147-151, 153-155, ул. Гагарина 141-145, ул. Фрунзе 87-89, ул. Грига 36-40, ул. Литовский вал 49-55, ул. Стекольная 31-37, 37а, ул. 1812 года 108-110, ул. Грига 2-8; 10-24, ул. Фрунзе 74-80, ул. Фрунзе 60-72, 82-88, ул. Белокаменная 26а, ул. Грига 26, Московский пр. 1-3,ул. Ю. Гагарина 15, ул. Ю. Гагарина 17, 41-45, ул. Краснодонская 3-5, пер. Краснодонский 8.

С 09:00 до 13:00: ул. Пролетарская 90-92, проезд Озёрный 2, ул. Проф. Баранова 2, ул. Черняховского 17, 58-72, 111.

С 13:30 до 18:00: ул. Кутаисская 3, ул. Р. Зорге 1, ул. Краснопрудная 65, 67.

С 09:00 до 24:00: ул. Орудийная 15, 15а, 17, 21, 36, 36а, 38-42а, 44-66.

Холодное водоснабжение будет отключено с 10:00 до 16:00 на ул. Полоцкая 10-22, 28, 30, ул. Серпуховская 18, ул. Портовая 29а. С 10:00 до 15:00 : ул. Ростовская, 37, 39.