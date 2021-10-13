Приставы арестовали имущество шоколадной фабрики в Калининграде

. Фото: Служба судебных приставов

В Калининграде судебные приставы наложили арест на имущество фабрики по производству шоколада, накопившей задолженность по кредитным платежам. Об этом сообщает пресс-служба ФССП.

Владелец предприятия задолжал по кредиту 3,6 млн рублей и отказывался добровольно погасить задолженность. Кредитор обратился в суд, который принял решение наложить арест на имущество в пределах суммы заявленных исковых требований.

Если владелец фабрики не выплатит долг в полном объеме, имущество должника будет передано на оценку, а затем реализовано на торгах.