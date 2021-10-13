19 студентов, 15 педагогов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Александр Подгорчук

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 290 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 248 случаев ОРВИ, 12 пневмоний и 30 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 25 пенсионеров;

- 9 медицинских работников;

- 15 работников образования;

- 16 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 4 работающих на промышленных предприятиях;

- 8 работников транспортных предприятий, водителей;

- 5 работников предприятий пищевой промышленности;

- 7 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;

- 2 сотрудника предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 6 сотрудников с/х предприятий;

- сотрудник охранного предприятия;

- сотрудник учреждения культуры;

- сотрудник гостиницы;

- 5 сотрудников банка;

- 61 индивидуальный предприниматель и иные работающие;

- 2 неорганизованных ребенка;

- 9 детей, посещающих детские дошкольные учреждения;

- 38 учащихся;

- 19 студентов;

- 56 неработающих.