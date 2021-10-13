19 студентов, 15 педагогов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Александр Подгорчук
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 290 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 248 случаев ОРВИ, 12 пневмоний и 30 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 25 пенсионеров;
- 9 медицинских работников;
- 15 работников образования;
- 16 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 4 работающих на промышленных предприятиях;
- 8 работников транспортных предприятий, водителей;
- 5 работников предприятий пищевой промышленности;
- 7 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;
- 2 сотрудника предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 6 сотрудников с/х предприятий;
- сотрудник охранного предприятия;
- сотрудник учреждения культуры;
- сотрудник гостиницы;
- 5 сотрудников банка;
- 61 индивидуальный предприниматель и иные работающие;
- 2 неорганизованных ребенка;
- 9 детей, посещающих детские дошкольные учреждения;
- 38 учащихся;
- 19 студентов;
- 56 неработающих.