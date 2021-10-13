Командированный севастополец лишился 50 тысяч рублей после визита юной калининградки

Находившийся в Черняховске в служебной командировке 44-летний мужчина (по сведениям из неофициальных источников, житель Севастополя) решил немного развеяться и пригласил к себе в гости девушку, с которой успел познакомиться на одном из специализированных интернет-сайтов. Та охотно согласилась скрасить одиночество вынужденного холостяка и явилась к нему в гостиницу. Приятно провести вечер паре помогало спиртное, которое в конце концов и подкосило хозяина номера.

Командированный уснул, а еще вполне уверенно державшаяся на ногах гостья принялась шарить по карманам его одежды. В одном из них обнаружила кошелек, внутри которого оказалось 50 тысяч рублей наличными. С этими деньгами девица и удалилась.

С утра обокраденный севастополец побежал в полицию. Оперативники отдела угрозыска межмуниципального отдела МВД России «Черняховский» взялись за поиски и через пару дней вышли на подозреваемую. Правда, оказалось, что все деньги 21-летняя жительница Калининграда успела потратить. Возбуждено уголовное дело. Для воровки это будет первая в жизни судимость.