Галкаев: Мы убираем брусчатку в Калининграде не с бухты-барахты

По словам чиновников, брусчатка мешает им жить Фото: Иван МАРКОВ

В среду, 13 октября, в эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Галкаев в очередной раз выступил против брусчатого покрытия в городе. По его словам, для снятия этого покрытия есть множество предпосылок.

- Это делается не с бухты-барахты, - начал Галкаев. - Наш город в соответствии с федеральным законом № 196 «О безопасности дорожного движения» использует целевой подход к этой деятельности. Несмотря на то, что существуют и положительные стороны в использовании брусчатого покрытия на автомобильных дорогах, все же такое покрытие обладает значительными недостатками, противоречащими национальным стандартам обеспечения безопасности дорожного движения.

К этим недостаткам Галкаев отнес неровность покрытия, недостаточные показатели коэффициента сцепления шин, быстрый износ дорожной разметки, повышенный шум и трудности для маломобильных групп населения.