Калининградский спортсмен стал бронзовым призером первенства Европы по академической гребле

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В Германии прошли континентальные соревнования по академической гребле среди юниоров не старше 19 лет в октябре. На олимпийском гребном канале в Мюнхене призеров по 14 категориям определили 500 представителей 27 государств.

В составе национальной сборной России одним из медалистов стал мастер спорта Владислав Ратушнюк. Атлет регионального Центра спортивной подготовки сборных команд и воспитанник спортивной школы олимпийского резерва Светлого выступал в составе отечественной парной лодки-четверки.

В этом классе соперничали 18 экипажей. Квалифицировавшись в финал по итогу четвертьфинальной и полуфинальной стадии, россияне финишировали в решающем заезде на 2 тысячи метров за 6 минут 17,29 секунды, уступив лидерам из Чехии и вице-чемпионам из Белоруссии три и две секунды соответственно.