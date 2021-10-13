Главный калининградский дорожник: Мы уберем всю брусчатку с дорог

Брусчатка скоро может остаться лишь на фотографиях Фото: Иван МАРКОВ

В среду, 13 октября, в эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Галкаев рассказал, что для демонтажа брусчатки необходим проект. То есть, если на дороге или улице проходит текущий ремонт, булыжная мостовая там, скорее всего, останется.

- Планируя замену брусчатки на асфальтобетонное покрытие, необходимо учитывать, что вот эти мероприятия в основном попадают под капитальный ремонт автомобильных дорог, - заявил Галкаев.

По словам чиновника, его комитет будет стараться убрать абсолютно всю брусчатку с дорог.

- Чтобы выполнить закон 196, мы планово и постепенно должны заменить покрытие на асфальтобетонное, - подтвердил дорожник.

В ближайшее время, по словам Галкаева, брусчатка исчезнет с улиц Транспортной, Судостроительной, Суворова, Киевской, Радищева.