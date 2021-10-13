Полиция объявила в розыск пропавшую 14-летнюю девочку

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Отдел полиции Центрального района Калининграда объявил в розыск 14-летнюю Валерию Миронову. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 6 октября школьница ушла из дома на улице Третьяковской и до настоящего момента её местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост около 160 см, среднего телосложения, волосы тёмно-русые, до плеч.

Была одета: синяя куртка укороченная, светлые джинсы (расклёшенные), белые кроссовки. При себе была небольшая сумочка чёрного цвета.

Если вы располагаете информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба незамедлительно сообщить об этом в ОМВД России по Центральному району по телефонам: 552-098, 02 или 112.