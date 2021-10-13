Коронавирус за сутки выявили в 20 городах Калининградской области

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За сутки в Калининградской области было выявлено 290 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 20 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 113 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 6,
Багратионовский городской округ - 13,
Озерский городской округ – 4,
Балтийский городской округ – 8,
Пионерский городской округ – 8,
Гвардейский городской округ - 11,
Полесский городской округ – 9,
Гурьевский городской округ - 23,
Правдинский городской округ – 8,
Гусевский городской округ – 16,
Светловский городской округ - 9,
Зеленоградский городской округ - 6,
Краснознаменский городской округ – 1,
Славский городской округ – 17,
Советский городской округ - 7,
Мамоновский городской округ – 7,
Неманский городской округ – 13,
Черняховский городской округ – 10,
Янтарный городской округ – 1.