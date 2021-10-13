Коронавирус за сутки выявили в 20 городах Калининградской области

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Калининградской области было выявлено 290 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 20 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 113 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 6,

Багратионовский городской округ - 13,

Озерский городской округ – 4,

Балтийский городской округ – 8,

Пионерский городской округ – 8,

Гвардейский городской округ - 11,

Полесский городской округ – 9,

Гурьевский городской округ - 23,

Правдинский городской округ – 8,

Гусевский городской округ – 16,

Светловский городской округ - 9,

Зеленоградский городской округ - 6,

Краснознаменский городской округ – 1,

Славский городской округ – 17,

Советский городской округ - 7,

Мамоновский городской округ – 7,

Неманский городской округ – 13,

Черняховский городской округ – 10,

Янтарный городской округ – 1.