На берегу моря в Отрадном обнаружено тело студента-археолога

Побережье в Отрадном, где было найдено тело студента Фото: Иван МАРКОВ

В среду, 13 октября, на берегу моря в Отрадном местные жители обнаружили тело утопленника. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по Калининградской области, по этому факту следователями организована доследственная проверка.

- В ходе осмотра места происшествия повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено, - уточняется пресс-службой ведомства. - Личность погибшего установлена. Им оказался 24-летний студент - историк-археолог из Омска. По предварительным данным, молодой человек приехал в регион для участия в археологической экспедиции, и о его местонахождении не было известно с 5 октября текущего года.

В настоящее время следователи регионального управления СКР выясняют все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.