В Калининграде под меднаблюдением из-за COVID-19 находятся более 24 тысяч человек

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В Калининградской области по состоянию на среду, 13 октября, под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся 24 470 человек, контактировавших с заболевшими. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В настоящее время в области на COVID-19 проведено 1 038 807 исследований, обследовано нарастающим итогом 982 238 человек.

Всего в регионе с начала пандемии выявлено 58 396 случаев заражения, умерли 824 человека.

Напомним, за сутки в области было выявлено 290 новых случаев заболевания.