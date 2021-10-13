Новый глава города рассказал, почему не перевез семью из Москвы в Калининград

. Фото: Иван МАРКОВ

Новый глава Калининграда Евгений Любивый не перевез семью из Москвы, потому что его дети учатся в столице. Об этом он сказал журналистам в среду, 13 октября.

- Мой старший сын поступил буквально месяц назад в медицинский институт. Это ответственный шаг для ребенка, он много лет готовился, это его мечта. Сейчас взять и выдернуть из его мечты, только потому что это кому-то хочется или надо, не буду, - сказал градоначальник.

По его словам сын, окончив вуз, «пойдет в калининградскую медицину, чтобы служить горожанам и городу».

Дочь мэра учится в 5 классе и забирать ее из школы, чтобы перевезти в Калининград Евгений Любивый тоже не намерен.

До переезда в регион избранный градоначальник жил в Москве, в Калининграде он приобрел жилье в ипотеку. Ранее он возглавлял БСМП.