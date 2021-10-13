Новый глава города рассказал, почему не перевез семью из Москвы в Калининград

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Фото: Иван МАРКОВ
Новый глава Калининграда Евгений Любивый не перевез семью из Москвы, потому что его дети учатся в столице. Об этом он сказал журналистам в среду, 13 октября.
- Мой старший сын поступил буквально месяц назад в медицинский институт. Это ответственный шаг для ребенка, он много лет готовился, это его мечта. Сейчас взять и выдернуть из его мечты, только потому что это кому-то хочется или надо, не буду, - сказал градоначальник.
По его словам сын, окончив вуз, «пойдет в калининградскую медицину, чтобы служить горожанам и городу».
Дочь мэра учится в 5 классе и забирать ее из школы, чтобы перевезти в Калининград Евгений Любивый тоже не намерен.
До переезда в регион избранный градоначальник жил в Москве, в Калининграде он приобрел жилье в ипотеку. Ранее он возглавлял БСМП.