В Калининграде сформировали новый отряд юнармейцев

. Фото: Правительство Калининградской области

Новый отряд юнармейцев был сформирован в среду, 13 октября, на базе калининградского филиала предприятия «Гранит». В него вошли школьники региона.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в отряд вступили 12 человек. Они будут проходить подготовку по направлениям радиоэлектроника, программирование и журналистика.

В правительстве отметили, что в Калининградской области активно развивается «Юнармия» – в настоящее время оно насчитывает в регионе порядка семи тысяч человек.

В целом в России в юнармейские ряды вступили более 800 тыс. школьников.