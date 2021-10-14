В Калининграде стартует фестиваль «Территория кино»

. Фото: Предоставлено организаторами

В четверг, 14 октября, в Калининграде открываются X Немецко-российские дни неигрового кино «Территория кино» (18+). Стартуют они с ретроспективных показов (с 14 по 21) октября самых знаковых фильмов за время существования фестиваля.

14 октября зрители увидят фильм «Full Metal Village», а 16 октября в кинотеатре «Заря» пройдет показ фильма Виталия Манского «Частные хроники. Монолог», который также был представлен в первый год фестиваля. Еще в этот день будет показана кинолента Яэль Ревени «Вчерашний снег», получившая награду «Лучший документальный фильм» на Международном кинофестивале 2013 года в Хайфе и фестивале DokLeipzig 2013.

Кинопоказы «Основной программы» откроются 22.

Программа фестиваля здесь.