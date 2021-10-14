На территории Фридрихсбургских ворот установили ботфорт барона Мюнхгаузена

. Фото: Музей мирового океана

Одну из самых необычных скульптур Калининграда - ботфорт барона Мюнхгаузена - установили у Фридрихсбургских ворот (объект Музея Мирового океана) на ул. Портовой.

Скульптура была установлена в 2014 году, затем вывезена на реставрацию, а теперь снова «поселилась» в музее.

«Ворота одноименной крепости, построенной в 1657 году, связывает с именем Мюнхгаузена одна из легенд: именно здесь в 1744 году в окружении студентов Альбертины (а в университете в те годы числились и шесть выходцев из России) барон репетировал знаменитый полет на ядре. И если сам Мюнхгаузен смог тогда долететь хотя бы до Санкт-Петербурга, то его сапог, соскочивший с ноги и в суматохе забытый, так и остался лежать около пушки», - рассказали в музее.

Считается, что всех, кто придет во Фридрихсбурсгкие ворота и поставит ногу в ботфорт Мюнхгаузена, ждет большая удача.