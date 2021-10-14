«Балтика» сенсационно проиграла команде с предпоследнего места ФНЛ

. Фото: Александр Подгорчук

В среду вечером калининградская «Балтика» провела на своем поле матч 17-го тура ФНЛ. Соперником стал астраханский «Волгарь», занимавший перед этой встречей предпоследнее место в турнирной таблице.

Увы, одолеть аутсайдера балтийцы не смогли. «Волгарь» поразил ворота калининградцев дважды - на 60-й и 78-й минутах, и оба раза отличился полузащитник Артем Симонян.

Интересно, что по основным показателям «Балтика» соперника превзошла: 14 ударов по воротам против 6, по угловым 11-0 и 53% на 47% по владению мячом. Похожую картину болельщики не раз видели в играх под руководством прежнего наставника команды Евгения Калешина, но матч с «Волгарем», напомним, стал уже вторым при новом тренере Сергее Игнашевиче.

Следующую встречу балтийцы проведут в воскресенье, 17 октября. На выезде команда сыграет с липецким «Металлургом».