После уличной ссоры сельчанин поджег машину отца своего обидчика

Ремонт иномарки обойдется ее владельцу в 200 тысяч рублей. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В ночь на 10 октября в поселке Красноярское Озерского городского округа полыхнул автомобиль, стоявший у одного из домов. Заметив в окно зарево, владелец транспортного средства выскочил во двор и принялся забрасывать пламенеющий багажник песком. Вскоре на помощь прибежали соседи с ведрами... Короче, общими усилиями удалось отстоять где-то две трети тачки. Ее даже можно будет восстановить - но придется потратить на это не меньше 200 тысяч рублей.

Прибывшая оперативно-следственная группа отделения полиции по Озерскому району МО МВД «Нестеровский» установила, что машина загорелась не сама собой. Эксперты однозначно заключили, что кто-то облил пресловутый багажник горючей жидкостью и поджег спичками. Оперативники угрозыска выяснили, что буквально за час до происшествия сын автовладельца на улице повздорил с каким-то незнакомым парнем.

- Полицейские установили личность подозреваемого и маршрут его передвижений после конфликта, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России. - Оказалось, 25-летний мужчина из Гурьевского района этой ночью находился в поселке у друзей. В ходе обыска в его квартире в поселке Маяковское были обнаружены вещи со следами жидкости для розжига и одежда, испорченная пламенем.

Под давлением неопровержимых улик молодчик сознался во всем. Он не знал даже фамилии своего обидчика, зато (наверняка у своих местных приятелей) сумел раздобыть его домашний адрес. Инкриминируемая ему статья Уголовного кодекса РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Отправиться за решетку мстительному гурьевчанину вполне реально еще и потому, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж.