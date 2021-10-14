В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 14 октября нет света и воды

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В Калининграде в четверг, 14 октября, в течение дня отключено электричество в домах на 11 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. 8 Марта 2-16, туп. Тихорецкий 2-8, ул. Товарная 1-15, 2-12, ул. Судостроительная 27, 29, ул. Судостроительная 35-53, 48-92,77-81,а, 91-91а, ул. Товарная 18-38, пер. Товарный 1-3, пер. Судостроительный 1-5Ю, Гагарина 15, ул. Ю. Гагарина 17, 41-45, ул. Краснодонская 3-5, пер. Краснодонский 8, пр-кт Московский 231.

До 13 часов электричество отключено на ул. Краснооктябрьская 1-9, до 16 часов света не будет на пр-кт Советский 82.

Холодное водоснабжение будет отключено до 15:00 на ул. Мл. лейт. Родителева 12-14, ул. Чекистов 57-59, ул. Старорусская 10-16, пр-кт Советский 102.