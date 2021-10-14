В Черняховском районе буксируемый грузовик опрокинулся в кювет, водитель погиб

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Черняховском районе в среду вечером произошло ДТП с погибшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

40-летний водитель грузовика МАЗ буксировал на жесткой сцепке МАЗ под управлением 42-летнего водителя. На 16-м километре автодороги Большаково - Черняховск водитель буксируемого грузовика не справился с управлением, съехал с дороги в кювет справа по ходу движения с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП 42-летний водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.