В мэрии Калининграда назвали адреса площадок для мусора, которые приведут в порядок к декабрю

. Фото: Александр КАТЕРУША

Городские власти решили привести в порядок еще 25 контейнерных площадок для мусора. Сообщается, что основание и подходы везде вымостят плиткой, а «где-то вокруг посеют и травку».

Соответствующий аукцион вывешен на «Госзакупках», в нем следующие адреса:

Литовский вал, 47-49;

ул. Лейтенанта Яналова, 32;

ул. Светлая, 2;

ул. Репина, 20;

ул. Нарвская, 74;

ул. Нарвская, 85;

ул. Госпитальная, 20-26;

Еловая аллея, 38;

ул. Генерала Павлова, 6;

пер. Ялтинский, 24;

ул. Свердлова, 25б;

наб. Адмирала Трибуца, 37;

ул. Дзержинского, 177;

ул. Волочаевская, 51;

пр. Ленинский, 94;

ул. Театральная, 36;

ул. А. Суворова, 48-50;

ул. Брусничная (кольцо);

ул. Муромская - ул. Клинская;

пер Южный, 2-6;

ул. Александра Суворова, 55;

ул. Лесопарковая, 56;

ул. Земельная, 16-20;

ул. Багратиона, 24;

ул. Солдатская, 1.

Работы рассчитывают завершить до 15 декабря. Ранее в администрации сообщили, что в планах в следующем году привести все муниципальные контейнерные площадки в порядок.