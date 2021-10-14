В мэрии Калининграда назвали адреса площадок для мусора, которые приведут в порядок к декабрю

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Фото: Александр КАТЕРУША
Городские власти решили привести в порядок еще 25 контейнерных площадок для мусора. Сообщается, что основание и подходы везде вымостят плиткой, а «где-то вокруг посеют и травку».
Соответствующий аукцион вывешен на «Госзакупках», в нем следующие адреса:
Литовский вал, 47-49;
ул. Лейтенанта Яналова, 32;
ул. Светлая, 2;
ул. Репина, 20;
ул. Нарвская, 74;
ул. Нарвская, 85;
ул. Госпитальная, 20-26;
Еловая аллея, 38;
ул. Генерала Павлова, 6;
пер. Ялтинский, 24;
ул. Свердлова, 25б;
наб. Адмирала Трибуца, 37;
ул. Дзержинского, 177;
ул. Волочаевская, 51;
пр. Ленинский, 94;
ул. Театральная, 36;
ул. А. Суворова, 48-50;
ул. Брусничная (кольцо);
ул. Муромская - ул. Клинская;
пер Южный, 2-6;
ул. Александра Суворова, 55;
ул. Лесопарковая, 56;
ул. Земельная, 16-20;
ул. Багратиона, 24;
ул. Солдатская, 1.
Работы рассчитывают завершить до 15 декабря. Ранее в администрации сообщили, что в планах в следующем году привести все муниципальные контейнерные площадки в порядок.