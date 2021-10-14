Андрей Кропоткин избран председателем Калининградской облдумы

. Фото: Александр Подгорчук

Председателем Калининградской областной думы седьмого созыва избран депутат Андрей Кропоткин.

На должность спикера регионального парламента фракция «Единой России» выдвинула кандидатуру депутата Андрея Кропоткина, который ранее возглавлял горсовет Калининграда. Фракция КПРФ хотела видеть на посту председателя депутата Максима Буланова.

В ходе тайного голосования Кропоткин получил 33 голоса, Максим Буланов - 5 голосов.

«Приложу все силы, чтобы депутаты могли эффективно реализовывать свои депутатские полномочия», - заявил новый спикер облдумы.