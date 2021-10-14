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Общество14 октября 2021 11:40

Андрей Кропоткин избран председателем Калининградской облдумы

Новый спикер пообещал, что депутаты будут работать эффективно
Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

Председателем Калининградской областной думы седьмого созыва избран депутат Андрей Кропоткин.

На должность спикера регионального парламента фракция «Единой России» выдвинула кандидатуру депутата Андрея Кропоткина, который ранее возглавлял горсовет Калининграда. Фракция КПРФ хотела видеть на посту председателя депутата Максима Буланова.

В ходе тайного голосования Кропоткин получил 33 голоса, Максим Буланов - 5 голосов.

«Приложу все силы, чтобы депутаты могли эффективно реализовывать свои депутатские полномочия», - заявил новый спикер облдумы.