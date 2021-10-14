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Общество14 октября 2021 11:55

Пьяный калининградец угрожал пистолетом сотрудникам банка

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который угрожал пистолетом сотрудникам банка.

Инцидент произошел в отделении одного из банков на Ленинском проспекте. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали пьяного 46-летнего мужчину, который требовал разблокировать его банковскую карту, угрожая предметом, похожим на пистолет.

Росгвардейцы задержали нарушителя общественного порядка и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.