Пьяный калининградец угрожал пистолетом сотрудникам банка

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который угрожал пистолетом сотрудникам банка.

Инцидент произошел в отделении одного из банков на Ленинском проспекте. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали пьяного 46-летнего мужчину, который требовал разблокировать его банковскую карту, угрожая предметом, похожим на пистолет.

Росгвардейцы задержали нарушителя общественного порядка и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.