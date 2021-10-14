У берегов Куршской косы на 26-метровой глубине нашли затопленный корабль

Судно имеет длину 51 метр и ширину 8 метров. Фото: БФУ им. И. Канта

Затопленный корабль обнаружили во время морской экспедиции на научно-исследовательском судне «Академик Борис Петров». Океанологи и студенты проводили исследования в районе мыса Таран, Куршской косы и нового газового терминала.

Как сообщает пресс-служба БФУ имени Канта, ночью в 10 километрах от берега косы на глубине 26 метров студентке Евгении Родионовой удалось обнаружить затопленный объект. Им оказалось судно длиной в 51 метр и шириной 8 метров.

- Мы сразу связались с МЧС и выяснили, что этого объекта нет в реестре затопленных судов, - рассказал начальник экспедиции, старший научный сотрудник Института океанологии, доцент БФУ им. И. Канта, к. г. н. Дмитрий Дорохов. - При помощи цифровых технологий нам удалось создать подробную 3D-модель судна. Видно, что на корме и баке есть пушки. Возможно, судно было с паровым котлом. Не исключено, что оно времен Первой или начала Второй мировой войны.

По словам исследователя, уже готовится официальное письмо о находке в МЧС, чтобы судно внесли в реестр. Это позволит начать водолазное обследование объекта.