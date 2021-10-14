16 медиков, 16 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Александр Подгорчук
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 298 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 257 случаев ОРВИ, 10 пневмоний и 31 бессимптомный случай.
Среди заболевших:
- 5 пенсионеров;
- 16 медицинских работников;
- 13 работников образования;
- 33 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;
- 13 работающих на промышленных предприятиях;
- 24 работника транспортных предприятий, водителя;
- 5 работников предприятий пищевой промышленности;
- 3 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- 2 сотрудника предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 5 сотрудников с/х предприятий;
- 2 сотрудника охранных предприятий;
- сотрудник учреждения культуры;
- сотрудник предприятия по представлению бытовых услуг;
- 3 сотрудника банков;
- 80 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 4 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- 8 детей, посещающих детские дошкольные учреждения;
- 16 учащихся;
- 16 студентов;
- 48 неработающих.