16 медиков, 16 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Александр Подгорчук

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 298 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 257 случаев ОРВИ, 10 пневмоний и 31 бессимптомный случай.

Среди заболевших:

- 5 пенсионеров;

- 16 медицинских работников;

- 13 работников образования;

- 33 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;

- 13 работающих на промышленных предприятиях;

- 24 работника транспортных предприятий, водителя;

- 5 работников предприятий пищевой промышленности;

- 3 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- 2 сотрудника предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 5 сотрудников с/х предприятий;

- 2 сотрудника охранных предприятий;

- сотрудник учреждения культуры;

- сотрудник предприятия по представлению бытовых услуг;

- 3 сотрудника банков;

- 80 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 4 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 8 детей, посещающих детские дошкольные учреждения;

- 16 учащихся;

- 16 студентов;

- 48 неработающих.