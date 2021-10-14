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Общество14 октября 2021 14:22

Правительство: Ни одна из угроз о планируемых убийствах в школах не подтвердилась

Виктор Сергеев
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В Калининградской области в последние два дня фиксируется большое количество вбросов в родительские, школьные и университетские чаты об угрозах убийств в учебных заведениях. Об этом сообщил начальник пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

«Ни одна из угроз не подтвердилась. Каждое такое сообщение становится предметом расследования силовых структур, в настоящее время ведется проверка по нескольким эпизодам», - сказал он.

Руководитель правительственной пресс-службы призвал не поддаваться панике и напомнил, что подобные хулиганские действия повлекут за собой правовые последствия для авторов сообщений.