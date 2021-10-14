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Общество14 октября 2021 17:07

Елена Дятлова: Плитку на площади Победы могли поломать «Бобкэты»

Уборка на площади теперь будет только ручной
Иван МАРКОВ
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"Бобкэты" на площадь больше не пустят

"Бобкэты" на площадь больше не пустят

Фото: Иван МАРКОВ

В четверг, 14 октября, глава администрации Елена Дятлова, обсуждая с журналистами новую тротуарную плитку напротив здания биржи, спросила у своих подчиненных, выдержит ли эта плитка крутящий момент «Бобкэта». Ей ответили, что это не выдержит даже цементная плитка толщиной 10 сантиметров (напротив биржи кладут 6-сантиметровую).

- А правда, Александр Иванович, что мы больше не будем «Бобкэтами» убирать нашу площадь Победы? - обратилась Дятлова к председателю комитета городского хозяйства Александру Запивалову.

- Да, у нас прописана ручная уборка, - ответил коммунальщик.

- Большая просьба следить за этим, потому что «Бобкэтов» на площади я видеть больше не хочу, - заявила Дятлова.

- То есть мы каждый год ремонтируем площадь из-за этой техники? - заинтересовались журналисты.

- Знаете, коллеги предложили эту версию как одну из вероятных, - ответила глава. - Почему у нас там потрескалась плитка, я сейчас узнать уже не смогу, но давайте хотя бы исправлять ошибки.

Напомним, что на ремонт площади Победы ежегодно выделяется сумма от полутора до трех миллионов рублей.