Надругавшийся над 10-летним мальчиком иностранец предстанет перед судом

Вечером 2 июня этого года в одном из садовых товариществ Калининграда 46-летний пьяный иностранец (по неофициальной информации, из Узбекистана) попросил встреченного им 10-летнего мальчика показать дорогу через поле. Но как только они оказались в безлюдном месте, схватил ребенка и несколько раз изнасиловал его. Неизвестно, чем бы все кончилось, если б школьнику не удалось вырваться из рук извращенца и убежать. Обеспокоенные родители уже искали пропавшего сына…

- Потерпевшему своевременно была оказана необходимая квалифицированная медицинская помощь, - сообщила старший помощник руководителя регионального управления СКР Наталья Гацко. - Насильник был задержан буквально в течение часа. Вину в совершенном преступлении он признал полностью.

Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным заместителем прокурора Калининградской области, направлено в суд для рассмотрения по существу. Как отметил руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) УСКР Дмитрий Рыжко, в случае признания гастарбайтера виновным ему может грозить лишение свободы на срок до 20 лет.