Антон Алиханов встретился с новым командующим Балтийским флотом

Нового командующего вице-адмирала Виктора Лиину губернатору представил его предшественник адмирал Александр Носатов.

- Рад представить вам своего «сменщика», назначенного указом президента, адмирала, которого я очень хорошо знаю. Он сменял меня также на Черноморском флоте на должности начальника штаба. Сейчас, получается, наша вторая смена, - отметил Александр Носатов

Вице-адмирал Виктор Лиина - уроженец Псковской области, выпускник Высшего военно-морского училища имени Фрунзе. Служил в подводном флоте Северного флота ВМФ, командиром Беломорской военно-морской базы, возглавлял войска и силы на северо-востоке Тихоокеанского флота. Пять лет назад был назначен первым заместителем командующего Черноморским флотом, затем служил замначальника Генерального штаба ВС РФ. 5 октября 2021 года указом президента РФ вице-адмирал назначен командующим Балтийским флотом.

Экс-командующий флотом Александр Носатов, напомним, был назначен начальником Главного штаба ВМФ России - первым заместителем главнокомандующего ВМФ России.

Антон Алиханов поздравил Александра Носатова и Виктора Лиину с новыми назначениями.