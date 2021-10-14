Директор Гусевской спортшколы вымогал деньги у подчиненных

В Гусеве директор местной спортивной школы попал под уголовное дело. Оно было возбуждено Черняховским межрайонным следственным отделом регионального управления СКР по признакам сразу двух статей УК РФ - «Получение взятки с вымогательством взятки, в крупном размере» и «Получение взятки с вымогательством взятки».

Для получения личной выгоды руководитель учреждения решил использовать свое служебное положение. У школьного главбуха и еще одного подчиненного он потребовал регулярно отстегивать ему часть премиальных. Взамен гарантировал беспроблемную трудовую деятельность с получением более высоких стимулирующих выплат. В противном случае грозил создать на рабочих местах сотрудников такую психологическую атмосферу, что мало не покажется. С итоговым увольнением по дискредитирующим основаниям. Эти угрозы возымели эффект: с августа 2016-го по январь этого года жертвы шантажиста передали ему 157 тысяч 600 рублей и около 65 тысяч рублей соответственно.

- Решение о возбуждении уголовного дела принято на основании материалов, полученных в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области, - добавила официальный представитель УСКР Наталья Гацко. - В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Кстати, вину в совершении инкриминируемых ему деяний спортивный директор пока так и не признает.