Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении льгот по страховым взносам для резидентов ОЭЗ

В четверг Госдума начала рассматривать поправки, разработанные по инициативе губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, законопроектом предлагается продление срока применения для инвесторов пониженных тарифов страховых взносов.

В частности, сейчас льготный тариф 7,6% вместо 30-ти действует 7 лет и только для компаний, зарегистрированных в ОЭЗ в период с 2018 по 2022 год. Поправки увеличивают срок применения этой льготы до 10 лет, а также исключают предельный срок применения этой льготы, ранее ограниченной 2025 годом. Она будет распространена на всех резидентов, зарегистрированных в ОЭЗ после 2018 года.

- Льготы по страховым взносам стимулируют создание новых рабочих мест, в том числе – в стратегически важных для нашего региона высокотехнологичных направлениях, где требуются высокооплачиваемые квалифицированные специалисты, – заявил зампредседателя правительства Калининградской области Дмитрий Кусков. – Кроме того, полагаем продление этой льготы справедливым по отношению к будущим инвесторам, которые станут резидентами ОЭЗ после 2025 года.

Предложения главы региона поддержали в Министерстве экономического развития Российской Федерации, которое представляет законопроект в Госдуме, добавили в пресс-службе.