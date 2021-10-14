Жители улицы Дзержинского в Калининграде дышат воздухом с примесью хрома

Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения в сфере охраны атмосферного воздуха в деятельности компании "БСК-сталь".

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, проверка была организована по обращению жильцов многоквартирного дома по улице Дзержинского.

- В ходе проверки установлено, что в отобранных пробах газовоздушной смеси хозяйствующего субъекта, осуществляющего деятельность по покраске стальной продукции, допущено наличие загрязняющего вещества - хром, 1 класса опасности. Вместе с тем в перечне загрязняющих веществ юридического лица хром отсутствует, соответствующие нормативы не установлены, - отметили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что в адрес хозяйствующего субъекта внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении.