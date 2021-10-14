Калининградские спортсмены взяли два золота и бронзу на Кубке России по карате

. Фото: Правительство Калининградской области

В Москве завершился розыгрыш Кубка России среди мужчин, женщин и ветеранов по одной из самых жестких дисциплин карате - киокусинкай.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, бойцы из Калининградской области показали себя как во взрослом турнире, так и в розыгрыше ветеранского чемпионата. Так, мастер спорта России международного класса Андрей Лузин из клуба "Сэйкен" стал лучшим среди мужчин весом до 90 килограммов и получил спецприз за лучшую технику.

Еще одним чемпионом стал его одноклубник Константин Князев, соперничавший среди мужчин не старше 39 лет и весом свыше 80 килограммов.

Бронзовым призером среди мужчин весом до 80 килограммов и в возрасте от 45 лет стал Алибек Гаджикурбанов из калининградского клуба "Самурай".