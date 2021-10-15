Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия15 октября 2021 10:54

В Калининграде пьяный работник мойки угнал машину и попал в ДТП

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
КомментироватьОставить комментарий(0)

Несколько дней назад житель Калининграда оставил свою «Шкоду» на автомойке на улице Красной. Около 3 часов ночи ему позвонили из полиции и сообщили, что его автомобиль попал в аварию.

За рулем легковушки находился 31-летний работник мойки. Пьяный мужчина пояснил, что решил покататься на чужом автомобиле, однако не справился с управлением и врезался в забор.

У автомойщика не было водительского удостоверения, зато была судимость за кражу. И скоро появится еще одна, по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».