В Калининграде пьяный работник мойки угнал машину и попал в ДТП

Несколько дней назад житель Калининграда оставил свою «Шкоду» на автомойке на улице Красной. Около 3 часов ночи ему позвонили из полиции и сообщили, что его автомобиль попал в аварию.

За рулем легковушки находился 31-летний работник мойки. Пьяный мужчина пояснил, что решил покататься на чужом автомобиле, однако не справился с управлением и врезался в забор.

У автомойщика не было водительского удостоверения, зато была судимость за кражу. И скоро появится еще одна, по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».