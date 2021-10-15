За сутки калининградцы перевели телефонным мошенникам почти 3 млн рублей

. Фото: Александр Подгорчук

Пять жителей Калининградской области в течение суток стали жертвами телефонных мошенников. Они перевели аферистам суммарно почти 3 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

59-летней калининградке позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Аферист сообщил, что на ее имя якобы оформляют кредит посторонние лица и рекомендовал ей перевести деньги на так называемый «безопасный счет». Женщина перечислила по указанным реквизитам 1 млн 400 тысяч рублей.

69-летний житель Ленинградского района Калининграда также поверил, что ему звонит сотрудник следственного отдела, который посоветовал перевести средства на всё тот же «безопасный счет», чтобы ими не могли завладеть третьи лица. Но для этого пенсионера сначала убедили взять кредит на 205 тысяч и перечислить их через банкомат на продиктованный номер счета.

Еще одна пенсионерка из Калининграда, потеряв бдительность, сообщила звонящему ей человеку свои банковские реквизиты и таким образом дала доступ к счетам, откуда впоследствии было списано 135 тысяч рублей.

В аналогичной ситуации оказалась 26-летняя жительница Светлого, которая является директором организации. После разговора по телефону с мошенниками она лишилась 187 тысяч рублей.

В Гурьевске 51-летняя женщина совершила 65 банковских операций, переводя через банкоматы деньги мошенникам. Думая, что защищает свои средства от мошенников, она самостоятельно отправила преступникам 950 тысяч рублей.

Полиция предупреждает, что мошенники могут подделать любой телефонный номер, представиться силовиками, сотрудниками банка или спецслужб. Доверять таким звонкам не следует. Все финансовые вопросы необходимо решать только при личном обращении в банк.