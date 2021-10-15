«Справедливость восторжествовала»: спасший четверых из разрывного течения на Балтике награжден медалью

Александр Вельдяйкин (справа) с наградой Фото: предоставлено родственниками.

15 сентября этого года «Комсомолка» опубликовала статью об Александре и Олеге Вельдяйкиных, спасавших 12 августа из отбойного течения утопающих. Пытаясь помочь людям, Олег сам не сумел выплыть. Его унесло в море, и он погиб. Его сын Александр вытянул на берег четверых.

Друзья и родственники Александра обратились с ходатайством о его награждении, однако в МЧС им сообщили о необходимости подписей спасенных. Двое без разговоров поставили свои автографы, но две другие женщины, из-за которых мужчины бросились в воду, отказались это сделать и вскоре перестали выходить на связь, заблокировав телефоны родственников своего спасителя.

Тем не менее Александр свою награду получил. Об этом корреспонденту «Комсомолки» сообщила его мама Светлана Вельдяйкина.

- Вчера Саше вручили медаль МЧС России «За спасение погибающих на водах», - написала она.

Этой медалью награждается наиболее отличившийся личный состав МЧС России, а в отдельных случаях - другие граждане за проявленные смелость, отвагу и самоотверженность.