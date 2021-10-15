В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 15 октября нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в пятницу, 15 октября, в течение дня отключено электричество в домах на 12 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов электричество отключено на ул. Спортивная 1а, б,в 12, 24, ул. Чкалова 21а, ул. Генерал-лейтенанта Озерова 16а, пер. Энгельса 1-3, 73, 2-8, пр-кт Мира 93-95, 128-130, ул. К. Маркса 75-95, ул. Каштановая аллея 59-71, пр-кт Мира 53-55, пр-д Октябрьский 2-й 1-3, пр-д Октябрьский 1-й 2-8, пер. Энгельса 2-8, пр-кт Мира 120-122, ул. К. Маркса, 83, ул. Каменная 7а, ул. Каштановая аллея 61-71, : б-р Солнечный 25а.

Холодное водоснабжение будет отсутствовать с 10:00 до 15:00 на ул. Чекистов 114-120 и ул. Вернадского 7-13.